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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия России геноцидом украинского народа
На летней сессии в Бухаресте Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, осуждающую десятилетнюю вооруженную агрессию России против Украины и признающая действия военно-политического руководства РФ в ходе полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил член украинской делегации Павел Фролов.
Документ подчеркивает, что деколонизация России является необходимым условием для установления крепкого мира.
Главные положения резолюции ПА ОБСЕ:
Всем 53 странам-участницам ОБСЕ предлагается поддержать Формулу мира и Крымскую платформу для деоккупации украинских территорий .Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Создание Специального трибунала: Государства ОБСЕ призывают создать Специальный трибунал для привлечения России к ответственности за преступления, совершенные в ходе агрессии против Украины, а также провести расследование массовых зверств, убийств, пыток и изнасилований армии РФ на международном и национальном уровнях.
Использование замороженных российских активов : Подчеркивается необходимость быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины. Странам ОБСЕ предлагается присоединиться к Соглашению о Международном Реестре ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ.
Нелегитимность президентских выборов в России : Президентские выборы 2024 года в России признаются подтасованными и подрывающими легитимность всей избирательной системы РФ.
Возвращение украинских детей и освобождение военнопленных: Поддерживается создание Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также обеспечение увольнения украинских военнопленных и гражданских лиц.
Запрет импорта российского сжиженного газа: Призывается запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, а также реэкспорт и транзит через порты ЕС.
Эта резолюция ПА ОБСЕ является важным шагом в международном осуждении действий России и поддержке Украины в борьбе за свои права и территориальную целостность.
Напомним, 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает геноцидом принудительную депортацию украинских детей и взрослых в Россию. Термин "геноцид" в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня упоминается впервые.
4 июля 2023 года Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во время заседания в Ванкувере приняла итоговую декларацию, в которой признала Россию государством-спонсором терроризма.