Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия России геноцидом украинского народа

На летней сессии в Бухаресте Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, осуждающую десятилетнюю вооруженную агрессию России против Украины и признающая действия военно-политического руководства РФ в ходе полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа.

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Об этом сообщил член украинской делегации Павел Фролов.

Документ подчеркивает, что деколонизация России является необходимым условием для установления крепкого мира.

Главные положения резолюции ПА ОБСЕ:

Всем 53 странам-участницам ОБСЕ предлагается поддержать Формулу мира и Крымскую платформу для деоккупации украинских территорий .

Создание Специального трибунала: Государства ОБСЕ призывают создать Специальный трибунал для привлечения России к ответственности за преступления, совершенные в ходе агрессии против Украины, а также провести расследование массовых зверств, убийств, пыток и изнасилований армии РФ на международном и национальном уровнях.

Использование замороженных российских активов : Подчеркивается необходимость быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины. Странам ОБСЕ предлагается присоединиться к Соглашению о Международном Реестре ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ.

Нелегитимность президентских выборов в России : Президентские выборы 2024 года в России признаются подтасованными и подрывающими легитимность всей избирательной системы РФ.

Возвращение украинских детей и освобождение военнопленных: Поддерживается создание Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также обеспечение увольнения украинских военнопленных и гражданских лиц.

Запрет импорта российского сжиженного газа: Призывается запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, а также реэкспорт и транзит через порты ЕС.

Эта резолюция ПА ОБСЕ является важным шагом в международном осуждении действий России и поддержке Украины в борьбе за свои права и территориальную целостность.

Напомним, 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает геноцидом принудительную депортацию украинских детей и взрослых в Россию. Термин "геноцид" в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня упоминается впервые.

4 июля 2023 года Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во время заседания в Ванкувере приняла итоговую декларацию, в которой признала Россию государством-спонсором терроризма.