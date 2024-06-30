Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу

На літній сесії в Бухаресті Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, що засуджує десятирічну збройну агресію Росії проти України та визнає дії військово-політичного керівництва РФ під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомив член української делегації Павло Фролов.

Документ підкреслює, що деколонізація Росії є необхідною передумовою для встановлення міцного миру.

Головні положення резолюції ПА ОБСЄ:

Заклик до деокупації Криму та інших окупованих територій України: Усім 53 країнам-учасницям ОБСЄ пропонується підтримати Формулу миру та Кримську платформу для деокупації українських територій.

Читайте також Категорія Політика Важливо Важливо ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

Створення Спеціального трибуналу: Держави ОБСЄ закликаються створити Спеціальний трибунал для притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні під час агресії проти України, а також провести розслідування масових звірств, вбивств, тортур та зґвалтувань армії РФ на міжнародному та національному рівнях.

Використання заморожених російських активів: Підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України. Країнам ОБСЄ пропонується приєднатися до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ.

Нелегітимність президентських виборів у Росії: Президентські вибори 2024 року в Росії визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи РФ.

Повернення українських дітей та звільнення військовополонених: Підтримується створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб.

Заборона імпорту російського зрідженого газу: Закликається заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, а також реекспорт та транзит через порти ЄС.

Ця резолюція ПА ОБСЄ є важливим кроком у міжнародному засудженні дій Росії та підтримці України у боротьбі за свої права та територіальну цілісність.

Зауважимо, 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом примусову депортацію українських дітей та дорослих в Росію. Термін "геноцид" відносно дій РФ в офіційному документі такого рівня згадується вперше.

4 липня 2023 року Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі під час засідання у Ванкувері ухвалила підсумкову декларацію, в якій визнала Росію державою-спонсором тероризму.