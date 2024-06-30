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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу
На літній сесії в Бухаресті Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, що засуджує десятирічну збройну агресію Росії проти України та визнає дії військово-політичного керівництва РФ під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу.
Про це повідомив член української делегації Павло Фролов.
Документ підкреслює, що деколонізація Росії є необхідною передумовою для встановлення міцного миру.
Головні положення резолюції ПА ОБСЄ:
Заклик до деокупації Криму та інших окупованих територій України: Усім 53 країнам-учасницям ОБСЄ пропонується підтримати Формулу миру та Кримську платформу для деокупації українських територій.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Створення Спеціального трибуналу: Держави ОБСЄ закликаються створити Спеціальний трибунал для притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні під час агресії проти України, а також провести розслідування масових звірств, вбивств, тортур та зґвалтувань армії РФ на міжнародному та національному рівнях.
Використання заморожених російських активів: Підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України. Країнам ОБСЄ пропонується приєднатися до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ.
Нелегітимність президентських виборів у Росії: Президентські вибори 2024 року в Росії визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи РФ.
Повернення українських дітей та звільнення військовополонених: Підтримується створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб.
Заборона імпорту російського зрідженого газу: Закликається заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, а також реекспорт та транзит через порти ЄС.
Ця резолюція ПА ОБСЄ є важливим кроком у міжнародному засудженні дій Росії та підтримці України у боротьбі за свої права та територіальну цілісність.
Зауважимо, 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом примусову депортацію українських дітей та дорослих в Росію. Термін "геноцид" відносно дій РФ в офіційному документі такого рівня згадується вперше.
4 липня 2023 року Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі під час засідання у Ванкувері ухвалила підсумкову декларацію, в якій визнала Росію державою-спонсором тероризму.