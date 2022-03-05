Помощника нардепа подозревают в передаче ФСБ данных про обороноспособность Украины

Помощника-консультанта народного депутата Украины подозревают в государственной измене - передаче данных ФСБ. За время своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около $80 тыс, сообщает Офиса генерального прокурора.

Подозреваемый задержан и взят под стражу в соответствии с положениями ст. 615 УПК РФ сроком на 30 суток.

Генпрокураттура не называет имя нардепа и его партийную принаджедность. Это делает «Украинская правда».

Сначала УП дала информацию, что нардеп, якобы, из ОПЗЖ, позже сообщила, что речь идет о помощнике на общественных началах народного депутата Украины от фракции"Слуга народа" Юрия Здебского.