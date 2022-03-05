ГУР МО сообщило, что переговорщик Киреев погиб на спецзадании, а не был убит за госизмену

Во время выполнения специальных задач погибли три разведчика — сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины: Денис Киреев, Алексей Доля и Валерий Чибинеев, сообщилло ГУР МО на fb-странице.

Один из погибших - Денис Киреев был членом украинской переговорной делегации в Гомеле. И ранее СМИ сообщали, что во время задержания СБУ застрелила его по подозрению в госизмене.

У Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовом блоке и политических кругах.

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Информацию о ликвидации Киреева в своем Telegram-канале подтвердил народный депутат Украины Александр Дубинский. По его словам, Киреев является человеком братьев Клюевых (Андрей и Сергей Клюевы, экс-нардепы от Партии регионов –Delo.ua).

Дубинский отметил, что в период с 2006 по 2008 годы Денис Киреев работал в "СКМ Финанс", где занимал должность генерального директора.

"Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене. В это же время, в промежутке между 2006 и 2012 годами, Денис Киреев был членом Наблюдательного совета Укрэксимбанка", – написал Дубинский.

В октябре 2010 года Киреев стал первым заместителем главы правления Ощадбанка.

Криеев участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля. Как он оказался в составе украинской делегации и за что конкретно отвечал – неизвестно.