ГУР МО повідомило, що переговорник Кірєєв загинув на спецзаданні, а не був убитий за держзраду

Під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники - співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України: Денис Кірєєв, Олексій Доля та Валерій Чибінеєв, повідомило ГУР МО на fb-сторінці.

Один із загиблих - Денис Кірєєв був членом української переговорної делегації у Гомелі. І раніше ЗМІ повідомляли, що під час затримання СБУ застрелила його за підозрою у держзраді.

Служба безпеки мала чіткі дані державної зради Кірєєва, у тому числі телефонні переговори, повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в силовому блоці та політичних колах.

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Інформацію про ліквідацію Кірєєва у своєму Telegram-каналі підтвердив народний депутат України Олександр Дубінський. За його словами, Кірєєв є людиною братів Клюєвих (Андрій та Сергій Клюєви, екс-нардепи від Партії регіонів – Delo.ua ).

Дубинський зазначив, що у період з 2006 по 2008 роки Денис Кірєєв працював у "СКМ Фінанс", де обіймав посаду генерального директора.

"Наступним місцем роботи Кірєєва стала австрійська компанія GROUP SLAV AG Клюєвих, розташована у Відні. У цей же час, у проміжку між 2006 і 2012 роками, Денис Кірєєв був членом Наглядової ради Укрексімбанку", - написав Дубинський.

У жовтні 2010 року Кірєєв став першим заступником голови правління Ощадбанку.

Крієєв брав участь у переговорах делегацій України та Росії у Гомелі 28 лютого. Як він опинився у складі української делегації та за що конкретно відповідав – невідомо.