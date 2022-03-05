Помічника нардепа підозрюють у передачі ФСБ даних про обороноздатність України

Помічника-консультанта народного депутата України підозрюють у державній зраді – передачі даних ФСБ. За час своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тисяч доларів, повідомляє Офісу генерального прокурора.

Підозрюваний затриманий та взятий під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України терміном на 30 діб.

Спочатку УП давала інформацію, що нардеп, нібито, з ОПЗЖ, пізніше змінила інформацію, повідомивши, що йдеться про помічника на громадських засадах народного депутата України від фракції "Слуга народу" Юрія Здебського.

