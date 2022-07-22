Потери ВСУ в июле по сравнению с маем и июнем уменьшились, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в июле потери Вооруженных сил Украины уменьшились до 30 погибших и 250 раненых военнослужащих в день. Об этом глава государства заявил в интервью The Wall Street Journal.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Он отметил, что на пике боев в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военных в день. После поставок вооружения, в том числе, того, что просил Киев, потери ВСУ уменьшились.

Отмети, что по состоянию на 22 июля на 149-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 39 000 человек.

По данным разведки Миноброны Великобритании, Россия сейчас в шаге от исчерпания своих резервов для ведения войны против Украины. В это же время в Пентагоне сообщают, что с начала войны Российская Федерация направила около 85% своей армии в Украину.

При этом, как считают в ГУР Минобороны Украины, российский президент Владимир Путин не будет инициировать всеобщую мобилизацию в РФ без объявления войны, несмотря на большие потери ВС РФ на фронте.