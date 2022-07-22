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Втрати ЗСУ у липні порівняно з травнем та червнем зменшилися, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у липні втрати Збройних сил України зменшилися до 30 загиблих та 250 поранених військовослужбовців на день. Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.
Він зазначив, що на піку боїв у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військових на день. Після постачання озброєння, зокрема того, що просив Київ, втрати ЗСУ зменшилися.
Зазнач, що станом на 22 липня на 149-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 39 тисяч осіб.
За даними розвідки Міноброни Великобританії, Росія зараз за крок від вичерпання своїх резервів для ведення війни проти України. У той же час у Пентагоні повідомляють, що з початку війни Російська Федерація направила близько 85% своєї армії в Україну.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому, як вважають у ГУР Міноборони України, російський президент Володимир Путін не ініціюватиме загальну мобілізацію в РФ без оголошення війни, незважаючи на великі втрати ЗС РФ на фронті.