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Премьер ответил, планируются ли кадровые изменения в Кабмине в ближайшее время

Премьер ответил, планируются ли кадровые изменения в Кабмине в ближайшее время

В Кабинете Министров Украины в ближайшее время не планируются кадровые изменения. "Кардинальную революцию" в структуре правительства во время войны делать сложно.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В ближайшее время не планируется кадровые изменения в правительстве... В ближайшее время, я имею в виду ближайшие недели, дальше будет видно", - отметил он.

В то же время, премьер подчеркнул, что, как и в прошлые периоды, кадровые изменения будут продолжаться, и добавил, что это будет "естественный процесс".

"У нас есть видение, как Кабмин должен развиваться, как Кабмин должен модернизироваться, отвечая на вызовы, в частности, будущего восстановления", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что во время войны делать "кардинальную революцию" в структуре правительства сложно, но реформа будет происходить эволюционным путем.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство сейчас рассматривает реформу всего государственного аппарата в сторону сокращения штата и уже имеет определенные планы именно по Кабинету министров. Цель реформы — снизить расходы на содержание государственного аппарата как минимум на 30%.

Отметим, еще в 2022 году сообщалось, что власти договорились уменьшить количество министерств с 20 до 14, а также уменьшить штат каждого ведомства. Планировалось также, что появятся пять новых министерств за счет объединения существующих. Тогда же стали известны ориентировочные зарплаты министров. Так, зарплаты некоторых министров превышают получаемую Шмыгалем.

Автор:
Нина Комащенко