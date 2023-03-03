Премьер ответил, планируются ли кадровые изменения в Кабмине в ближайшее время

В Кабинете Министров Украины в ближайшее время не планируются кадровые изменения. "Кардинальную революцию" в структуре правительства во время войны делать сложно.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В ближайшее время не планируется кадровые изменения в правительстве... В ближайшее время, я имею в виду ближайшие недели, дальше будет видно", - отметил он.

В то же время, премьер подчеркнул, что, как и в прошлые периоды, кадровые изменения будут продолжаться, и добавил, что это будет "естественный процесс".

"У нас есть видение, как Кабмин должен развиваться, как Кабмин должен модернизироваться, отвечая на вызовы, в частности, будущего восстановления", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что во время войны делать "кардинальную революцию" в структуре правительства сложно, но реформа будет происходить эволюционным путем.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство сейчас рассматривает реформу всего государственного аппарата в сторону сокращения штата и уже имеет определенные планы именно по Кабинету министров. Цель реформы — снизить расходы на содержание государственного аппарата как минимум на 30%.

Отметим, еще в 2022 году сообщалось, что власти договорились уменьшить количество министерств с 20 до 14, а также уменьшить штат каждого ведомства. Планировалось также, что появятся пять новых министерств за счет объединения существующих. Тогда же стали известны ориентировочные зарплаты министров. Так, зарплаты некоторых министров превышают получаемую Шмыгалем.