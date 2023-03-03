Прем'єр відповів, чи плануються кадрові зміни у Кабміні найближчим часом

У Кабінеті Міністрів України найближчим часом не плануються кадрові зміни. "Кардинальну революцію" в структурі уряду під час війни робити складно.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Найближчим часом не планується кадрових змін в уряді... Найближчим часом, я маю на увазі найближчі тижні, далі буде видно", - зазначив він.

Водночас прем'єр наголосив, що, як і в минулі періоди, кадрові зміни триватимуть, і додав, що це буде "природний процес".

"У нас є бачення, як Кабмін має розвиватися, як Кабмін має модернізуватися, відповідаючи на виклики, зокрема майбутнього відновлення", - додав він.

Шмигаль зазначив, що під час війни робити "кардинальну революцію" в структурі уряду складно, але реформа відбуватиметься еволюційним шляхом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд наразі розглядає реформу всього державного апарату в сторону скорочення штату і вже має певні плани саме щодо Кабінету міністрів. Ціль реформи — знизити видатки на утримання державного апарату щонайменше на 30%.

Зазначимо, ще в 2022 році повідомлялося, що влада домовилася зменшити кількість міністерств з 20 до 14, а також зменшити штат кожного відомства. Планувалося також, що з'являться п'ять нових міністерств за рахунок об'єднання існуючих. Тоді ж стали відоми орієнтовні зарплати міністрів. Так, зарплати деяких міністрів перевищують ту, що отримує Шмигаль.