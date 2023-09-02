Прислушались к МИД Украины: послов РФ, Беларуси и Ирана не пригласят на церемонию вручения Нобелевской премии

В субботу, 2 сентября, Нобелевский фонд отменил приглашение послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме после бурной критики в их адрес.

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Об этом говорится в прессрелизе Фонда Нобеля.

Отмечается, что в организации признали, что решение пригласить эти страны вызвало бурную реакцию, в том числе и в Швеции, где должна проводиться церемония.

"Основанием для этого решения является то, что мы считаем важным и правильным как можно шире охватывать ценности, за которые выступает Нобелевская премия – например, из-за прошлогоднего четкого политического сообщения с премией мира, присужденной правозащитникам из России и Беларуси, а также украинцам, работающим с документированием российских военных преступлений", - говорится в заявлении.

Представители фонда говорят, что признают "сильную реакцию", поэтому не пригласят послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме.

"Мы решили повторить исключение из обычной практики – то есть не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и раньше, на церемонию в Осло будут приглашены все послы", - констатировали в Нобелевском фонде.

Накануне, 1 сентября, в Нобелевском фонде сообщили, что послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии, будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре.

Министерство иностранных дел Украины осудило такое решение Фонда Нобеля.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что "доводить ценности гуманизма до России и Беларуси – сизифовый труд, усилия, которые не приведут к результату".

"Скорее всего, в тот день, когда российский посол будет сидеть в хорошем костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", - написал он в Facebook.

По словам Николенко, в прошлом году Фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов как ответ на российскую агрессию против Украины.

"И пока она продолжается, пока миллионы украинцев страдают от непровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси".

Отметим, что в Беларуси 3 марта суд вынес приговор лауреату Нобелевской премии мира, лидеру организации "Вясна" Алесю Беляцкому. Белорусский активист и правозащитник приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший нобелевскую премию мира в 2021 году, продал свою нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 млн долларов. Вырученные деньги он послал украинским детям-беженцам.