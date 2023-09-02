Дослухались до МЗС України: послів РФ, Білорусі та Ірану не запросять на церемонію вручення Нобелівської премії

У суботу, 2 вересня, Нобелівський фонд скасував запрошення послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премій у Стокгольмі після бурхливої критики на їхню адресу.

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Про це йдеться в пресрелізі Фундації Нобеля.

Зазначається, що в організації визнали, що рішення запросити ці країни викликало бурхливу реакцію, зокрема і в Швеції, де має проводитися церемонія.

"Підставою для цього рішення є те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше охоплювати цінності, за які виступає Нобелівська премія – наприклад, через торішнє чітке політичне повідомлення з премією миру, присудженою правозахисникам із Росії та Білорусі, а також українцям, які працюють із документуванням російських воєнних злочинів", - йдеться у заяві.

Представники фонду кажуть, що визнають "сильну реакцію", тому не запросять послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі.

"Ми вирішили повторити тогорічний виняток зі звичайної практики – тобто не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Як і раніше, на церемонію в Осло будуть запрошені всі посли", - констатували у Нобелівському фонді.

Напередодні, 1 вересня, у Нобелівському фонді повідомили, що посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії будуть запрошені на церемонію вручення премії в грудні.

Міністерство закордонних справ України засудило таке рішення Фундації Нобеля.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що "доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі – сізіфова праця, зусилля, які не призведуть до результату".

"Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", - написав він у Facebook.

За словами Ніколенка, торік Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України.

"І допоки вона триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі".

Зауважимо, в Білорусі 3 березня суд виніс вирок лауреату Нобелівської премії миру, лідеру організації "Вясна" Алесю Біляцкому. Білоруський активіст та правозахисник засуджений до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов, який отримав нобелівську премію миру у 2021 році, продав свою нобелівську медаль на аукціоні за 103,5 млн. доларів. Виручені гроші він надіслав українським дітям-біженцям.