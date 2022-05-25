Продолжительность войны зависит от скорости введения энергетических санкций, - Подоляк

Продолжительность войны в Украине зависит от скорости введения энергетических санкций против страны-агрессора.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Будущее Европы сегодня формируется не в Брюсселе или Давосе, а в окопах под Северодонецком и Бахмутом. Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций и объемов поставки оружия. Хотите окончание войны? Ключ к миру – в ваших столицах", – отметил он, обращаюсь к лидерам стран ЕС.

Отметим, Европа после трех месяцев войны Российской Федерации против Украины продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ.

Гапомним, ЕС никак не согласует шестой пакет санкций против России в связи с войной, которую эта страна развязала против Украины. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.