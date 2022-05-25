Тривалість війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій, - Подоляк

Тривалість війни в Україні залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій проти країни-агресора.

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Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєверодонецьком та Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї. Бажаєте закінчення війни? Ключ до миру – у ваших столицях", – зазначив він, звертабючись до лыдерів країн ЄС.

Зазначимо, Європа після трьох місяців війни Російської Федерації проти України продовжує відправляти до Москви мільярд євро на день, купуючи нафту та газ.

Нагадаємо, ЄС ніяк не узгодить шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з війною, яку ця країна розв'язала проти України. Єврокомісія запропонувала поетапне запровадження ембарго на імпорт російської нафти до країн ЄС, оскільки надходження від такої торгівлі є одним із ключових джерел поповнення російського бюджету, що дозволяє країні-агресорові продовжувати війну проти України.

Плани ЄС запровадити нафтове ембарго щодо Росії нині блокує лише Угорщина. Вона готова його підтримати за 18 млрд євро інвестицій.