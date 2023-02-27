Растрата полмиллиона гривен. "Дело домохозяек" мэра Полтавы Мамая передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении городского головы Полтавы Александра Мамая по растрате более полумиллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные сайта Судебной власти Украины.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Кроме Мамая, обвиняемыми по делу являются бывшая руководительница коммунальной организации "Институт развития города" (ИРМ) Татьяна Татарина и сотрудницы учреждения Оксана Шпинева, Ольга Кубай и Валентина Крапивна.

Заседание суда состоится 2 марта в 13.30.

Информация о назначении судебного заседания по делу Александра Мамая. Фото: скриншот / Судебная власть Украины

Напомним, в апреле 2022 года СБУ провела обыски в помещениях городского совета Полтавы, в том числе в кабинете мэра Александра Мамая. Следственные действия были и в "Институте развития города", а также по месту жительства тогдашней руководительницы учреждения Татьяны Татариной. Тогда было известно, что уголовное дело касается коррупционных действий руководства города.

Летом полиция сообщила, что руководителя, бухгалтера и двух работников ИРМ подозревают в причастности к растрате более 570 тысяч гривен. Мамай был свидетелем, но в феврале 2023 стал одним из обвиняемых.

Издание "Полтавщина" писало , что после переизбрания на должность главы города в 2020 году Александр Мамай трудоустроил в КО "Институт развития города" на должности специалистов-урбанисток двух женщин без высшего образования. Однако на самом деле они были домработницами по месту жительства Мамая.

Заметим, что это не единственное уголовное дело в отношении мэра Полтавы. Также он подозревается в распространении информации о размещении подразделений ВСУ в условиях военного положения. По этому делу Мамая хотели заключить под стражу, однако и суд первой инстанции, и апелляционный, отказали в этом.