Дело о хищении мэром Константиновки денег на оборону города передали в суд

Обвинительный акт в отношении мэра Константиновки Донецкой области Олега Азарова направлен в суд. Об этом сообщает Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Объединенных сил.

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Ему инкриминируется часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 5 статьи 191 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса (организация завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога).

Следствием установлено, что в начале апреля 2022 года мэр Константиновки вместо выполнения задач территориальной обороны города, приближенного к районам активных боевых действий, завладел оборонными средствами.

Обвиняемый совместно с руководителем местного коммунального предприятия и двумя предпринимателями, не проведя никаких строительных работ по обустройству защитных объектов города, завладели бюджетными средствами горсовета на сумму более 363 тысяч гривен, которыми распорядились по собственному усмотрению.

Расследование дела вело следственное управление Главного управления полиции в Донецкой области при оперативном сопровождении сотрудников областного управления департамента стратегических расследований Нацполиции. При этом отмечается, что три участника организованной группы ныне объявлены в розыск.

Напомним, что о подозрении Азарову сообщили еще в августе. Отметим, что баллотировался он в мэры в 2020 году от запрещенной ныне судом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

При этом еще 10 апреля президент Владимир Зеленский образовал в Константиновке военную администрацию, назначив ее начальником Алексея Рослова, которому в июле Верховная Рада предоставила полномочия по единоличному управлению городом.