Справу про розкрадання мером Костянтинівки грошей на оборону міста передали до суду

Обвинувальний акт стосовно мера Костянтинівки Донецької області Олега Азарова скеровано до суду. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

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Йому інкримінують частину 3 статті 27, частину 3 статті 28, частину 5 статті 191 та частину 1 статті 366 Кримінального кодексу (організація заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення).

Слідством встановлено, що на початку квітня 2022 року мер Костянтинівки замість виконання завдань територіальної оборони міста, наближеного до районів активних бойових дій, заволодів оборонними коштами.

Обвинувачений спільно з керівником місцевого комунального підприємства та двома підприємцями, не здійснивши жодних будівельних робіт із влаштування захисних об’єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тисячі гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Розслідування справи вело слідче управління Головного управління поліції в Донецькій області за оперативного супроводу співробітників обласного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. При цьому трьох учасників організованої групи наразі оголошено у розшук.

Нагадаємо, що про підозру Азарову повідомили ще у серпні. Зазначимо, що балотувався він у мери в 2020 році від забороненої нині судом партії "Опозиційна платформа - За життя".

При цьому ще 10 квітня президент Володимир Зеленський утворив у Костянтинівці військову адміністрацію, призначивши її начальником Олексія Рослова, якому в липні Верховною Радою було надано повноваження щодо одноосібного управління містом.