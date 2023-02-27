Розтрата півмільйона гривень. "Справу домогосподарок" мера Полтави Мамая передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно міського голови Полтави Олександра Мамая у справі розтрати понад півмільйона гривень. Про це свідчать дані сайту Судової влади України.

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Крім Мамая, обвинуваченими у справі є колишня керівниця комунальної організації "Інститут розвитку міста" (ІРМ) Тетяна Татаріна й співробітниці установи Оксана Шпіньова, Ольга Кубай та Валентина Кропивна.

Засідання суду відбудеться 2 березня о 13:30.

Інформація про призначення судового засідання у справі Олександра Мамая. Фото: скриншот / Судова влада України

Нагадаємо, в квітні 2022 року СБУ провела обшуки в приміщеннях міської ради Полтави, зокрема в кабінеті мера Олександра Мамая. Слідчі дії були і в "Інституті розвитку міста", а також за місцем проживання тодішньої керівниці установи Тетяни Татариної. Тоді було відомо, що кримінальне провадження стосується корупційних дій керівництва міста.

Влітку поліція повідомла, що керівника, бухгалтера та двох працівників ІРМ підозрюють у причетності до розтрати понад 570 тисяч гривень. Мамай був свідком, але в лютому 2023 року став одним із обвинувачених.

Видання "Полтавщина" писало, що після переобрання на посаду очільника міста у 2020 році Олександр Мамай працевлаштував до КО "Інститут розвитку міста" на посади фахівчинь-урбаністок двох жінок без вищої освіти. Однак насправді вони були хатніми робітницями за місцем проживання Мамая.

Зауважимо, що це не єдина кримінальна справа щодо мера Полтави. Також його підозрюють у поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану. У цій справі Мамая хотіли взяти під варту, однак і суд першої інстанції, і апеляційний, відмовили в цьому.