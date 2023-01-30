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Суд відхилив апеляцію на відмову в арешті мера Полтави
Полтавський апеляційний суд 30 січня підтвердив рішення Київського районного суду Полтави, яким той відмовив в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для мера обласного центру Олександра Мамая.
Про це повідомляє місцеве видання "Зміст". При цьому розгляд апеляції на зазначене рішення, яку подала прокуратура, відбувався з другої спроби, оскільки 27 січня засідання не відбулося: його перенесли через відсутність світла.
Нагадаємо, на брифінгу 15 грудня 2022 року Мамай повідомив про розташування нової військової частини у Полтаві, її склад та частково — про місце дислокації.
29 грудня Управління Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури повідомило міському голові про підозру.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Йому інкримінують частину 2 статті 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану), введеної після початку повномасштабного російського вторгнення.
Сам Мамай назвав підозру необґрунтованою та політично вмотивованою, підкресливши, що озвучив інформацію, яка не є засекреченою, була отримана відкритим листом, з якою ознайомилися працівники мерії та яку розіслали депутатам міськради.