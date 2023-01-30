Суд отклонил апелляцию на отказ в аресте мэра Полтавы

Полтавский апелляционный суд 30 января подтвердил решение Киевского районного суда Полтавы, которым тот отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для мэра областного центра Александра Мамая.

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Об этом сообщает местное издание "Зміст". При этом рассмотрение апелляции на указанное решение, поданной прокуратурой, проходило со второй попытки, поскольку 27 января заседание не состоялось: его перенесли из-за отсутствия света.

Напомним, что на брифинге 15 декабря 2022 года Мамай сообщил о расположении новой воинской части в Полтаве, ее составе и частично - о месте дислокации.

29 декабря Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры сообщило городскому голове о подозрении.

Ему инкриминируется часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о размещении подразделений ВСУ в условиях военного положения), введенной после начала полномасштабного российского вторжения.

Сам Мамай назвал подозрение необоснованным и политически мотивированным, подчеркнув, что озвучил информацию, которая не является засекреченной, которая была получена открытым письмом, с которой ознакомились работники мэрии и которая была разослана депутатам горсовета.