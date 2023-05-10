Разведка Британии объяснила, почему на параде в Москве было так мало бронетехники

Россия могла бы показать на параде 9 мая в Москве больше бронетехники, но российские власти побоялись критики внутри страны.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, в параде приняло участие более 8000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными формированиями и курсантами военных учебных заведений. Единственным личным составом из развернутых формирований регулярных войск являлись контингенты железнодорожных войск и военной полиции.

Единственным танком на параде был старинный Т-34.

"Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла выставить больше бронетехники. Вероятно, власти воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики по приоритетности парадов над боевыми операциями", - говорится в сообщении.

Напомним, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 9 мая устроил в Москве парад. Все мероприятие со всеми речами длилось всего 45 минут. Самолеты выпускать не решились, невзирая на прекрасную погоду, опасаясь, чтобы вдруг никакие дроны не прилетели.

К Путину приехали на парад президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, Туркменистана, ведь российский диктатор пытается использовать парад 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать влияние России в Центральной Азии.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никола Пашинян прилетели в Москву для участия в параде.

Заметим, во многих регионах России отменили парады ко Дню победы из-за опасений проявлений недовольства войной против Украины. Также отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", во время которого по улицам носят фото погибших ветеранов Второй мировой войны.