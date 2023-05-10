Розвідка Британії пояснила, чому на параді у Москві було так мало бронетехніки

Росія могла б показати на параді 9 травня у Москві більше бронетехніки, але російська влада побоялася критики всередині країни.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, у параді взяли участь понад 8000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими формуваннями та курсантами військових навчальних закладів. Єдиним особовим складом з розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції.

Єдиним танком на параді був старовинний Т-34.

"Незважаючи на великі втрати в Україні, Росія могла виставити більше бронетехніки. Ймовірно, влада утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритетності парадів над бойовими операціями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 9 травня влаштував у Москві парад. Весь захід з усіма промовами тривав лише 45 хвилин. Літаки випускати не наважилися, незважаючи на чудову погоду, побоюючись, щоб раптом ніякі дрони не прилетіли.

До Путіна приїхали на парад президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану, Туркменістану, адже російський диктатор намагається використати парад 9 травня в Москві, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян прилетіли до Москви для участі у параді.

Зауважимо, у багатьох регіонах Росії скасували паради до Дня перемоги через побоювання виявів невдоволення війною проти України. Також скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку", під час якої вулицями носять фото загиблих ветеранів Другої світової війни.