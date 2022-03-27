Российская армия потеряла уже 16 600 личного состава

По состоянию на 27 марта армия Российской Федерации потеряла в Украине около 16 600 человек личного состава.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также в Генштабе перечислили потери противника в технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

личный состав — около 16600 человек

танки — 582

боевые бронированные машины — 1664

артиллерийские системы — 294

РСЗО — 93

средства ПВО — 52

самолеты — 121

вертолеты — 127

автомобильная техника — 1144

корабли /катера — 7

цистерны с ГСМ — 73

БПЛА оперативно-тактического уровня — 56

специальная техника — 21

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

В ведомстве также добавили, что приведенные данные уточняются, ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забрать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.