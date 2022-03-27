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Российская армия потеряла уже 16 600 личного состава

Российская армия потеряла уже 16 600 личного состава
Уничтоженная военная техника врага. Фото: ВСУ

По состоянию на 27 марта армия Российской Федерации потеряла в Украине около 16 600 человек личного состава. 

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также в Генштабе перечислили потери противника в технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

  • личный состав — около 16600 человек
  • танки — 582
  • боевые бронированные машины — 1664
  • артиллерийские системы — 294
  • РСЗО — 93
  • средства ПВО — 52
  • самолеты — 121
  • вертолеты — 127
  • автомобильная техника — 1144
  • корабли /катера — 7
  • цистерны с ГСМ — 73
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 56
  • специальная техника — 21
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

В ведомстве также добавили, что приведенные данные уточняются, ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забрать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько