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Российская армия потеряла уже 16 600 личного состава
По состоянию на 27 марта армия Российской Федерации потеряла в Украине около 16 600 человек личного состава.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Также в Генштабе перечислили потери противника в технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- личный состав — около 16600 человек
- танки — 582
- боевые бронированные машины — 1664
- артиллерийские системы — 294
- РСЗО — 93
- средства ПВО — 52
- самолеты — 121
- вертолеты — 127
- автомобильная техника — 1144
- корабли /катера — 7
- цистерны с ГСМ — 73
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 56
- специальная техника — 21
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
В ведомстве также добавили, что приведенные данные уточняются, ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.
Так как Россия не хочет забрать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.
В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.