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Російська армія втратила вже 16 600 особового складу
Станом на 27 березня армія Російської Федерації втратила в Україні близько 16 600 осіб особового складу.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
Також у Генштабі перерахували втрати супротивника у техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- особового складу – близько 16600 осіб
- танків - 582
- бойових броньованих машин – 1664
- артилерійських систем - 294
- РСЗВ - 93
- засобів ППО - 52
- літаків - 121
- вертольотів - 127
- автомобільної техніки - 1144
- кораблів/катерів - 7
- цистерн з ПММ - 73
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56.
- спеціальної техніки - 21
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
У відомстві також додали, що наведені дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.
Оскільки Росія не хоче забрати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації.
В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.