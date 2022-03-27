Російська армія втратила вже 16 600 особового складу

Станом на 27 березня армія Російської Федерації втратила в Україні близько 16 600 осіб особового складу.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Також у Генштабі перерахували втрати супротивника у техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 16600 осіб

танків - 582

бойових броньованих машин – 1664

артилерійських систем - 294

РСЗВ - 93

засобів ППО - 52

літаків - 121

вертольотів - 127

автомобільної техніки - 1144

кораблів/катерів - 7

цистерн з ПММ - 73

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56.

спеціальної техніки - 21

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

У відомстві також додали, що наведені дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забрати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації.

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