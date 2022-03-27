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Політика
Дата публікації

Російська армія втратила вже 16 600 особового складу

Російська армія втратила вже 16 600 особового складу
Знищена техніка ворога. Фото: ЗСУ

Станом на 27 березня армія Російської Федерації втратила в Україні близько 16 600 осіб особового складу.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Також у Генштабі перерахували втрати супротивника у техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 16600 осіб
  • танків - 582
  • бойових броньованих машин – 1664
  • артилерійських систем - 294
  • РСЗВ - 93
  • засобів ППО - 52
  • літаків - 121
  • вертольотів - 127
  • автомобільної техніки - 1144
  • кораблів/катерів - 7
  • цистерн з ПММ - 73
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56.
  • спеціальної техніки - 21
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

У відомстві також додали, що наведені дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забрати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Світлана Манько