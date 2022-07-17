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"Санкционное давление нужно усиливать, а не ослаблять": Зеленский провел переговоры с Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Украинский лидер подчеркнул, что для Киева важно, чтобы Оттава сохраняла жесткую позицию в вопросе санкционного давления на Россию.
Об этом глава государства сообщил в 17 июля в Twitter.
Президент еще раз подчеркнул позицию Киева на фоне решения правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для газопровода "Северный поток".
Отметим, что это решение вызвало негодование в политическом сообществе. Так, парламент Канады подал в правительство официальное обращение, в котором просит двух федеральных министров и трех послов выступить перед комитетом по иностранным делам Палаты общин с юридическим разъяснением по поводу передачи турбины для "Северного потока-1".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Тем временем РФ продолжает вести газовую войну. "Газпром" мог бы прокачивать больше газа с помощью украинских мощностей, тогда не было бы острой необходимости возобновлять работу "Северного потока". Вместо этого российский монополист снижает поставки газа в ЕС через Украину. В июне через газотранспортные системы (ГТС) Украины прокачано 1,25 млрд куб природного газа – это минимальный показатель с 1991 года.