"Санкційний тиск треба посилювати, а не послаблювати": Зеленський провів переговори з Трюдо

Президент Україні Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Український лідер наголосив, що для Києва важливо, щоб Оттава зберігала тверду позицію в питанні санкційного тиску на Росію.

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Про це очільник держави повідомив в 17 липня в Twitter.

"Поговорив з Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати", — написав Зеленський.

Президент ще раз підкреслив позицію Києва на фоні рішення уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для газопроводу "Північний потік".

Зазначимо, що це рішення викликало обурення в політичній спільноті. Так, парламент Канади подав до уряду офіційне звернення, в якому просить двох федеральних міністрів і трьох послів виступити перед комітетом із закордонних справ Палати громад із юридичним роз'ясненням щодо передачі турбіни для "Північного потоку-1".

Тим часом РФ продовжує вести газову війну. "Газпром" міг би прокачувати більше газу за допомогою українських потужностей, тоді б не було гострої необхідності відновлювати роботу "Північного потоку". Замість цього російський монополіст зменшує постачання газу до ЄС через Україну. У червні через газотранспортні системи (ГТС) України прокачали 1,25 млрд куб природного газу – це мінімальний показник із 1991 року.