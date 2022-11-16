Рада призвала партнеров исключить Россию из состава G20

Верховная Рада Украины официально обратилась к государствам "Группы Двадцати" с призывом исключить Российскую Федерацию из состава G20.

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Принятие соответствующего проекта постановления №8203 поддержали 310 народных депутатов на пленарном заседании в среду, 16 ноября, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Нардепы отмечаются, что российская агрессия не соответствует ценностям G20. Парламентарии подчеркивают, что РФ целенаправленно уничтожает население Украины, наносит неизбирательные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Рада своим обращением призывает осудить террористические действия РФ, направленные на уничтожение украинского государства, геноцид украинского народа, дестабилизацию энергетической системы и продовольственную безопасность других государств.

В обращении также говорится о важности усиления санационного давления на Россию, чтобы остановить войну и глобальный мировой кризис, созданный государством-агрессором.

Этим же документом Рада обратилась к государствам G20 с призывом нарастить экономическую, финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский на саммите G20 презентовал предложения Украины, которые необходимо реализовать для скорейшего и справедливого окончания российской агрессии.

При этом лидеры стран G20 уже согласовали итоговое коммюнике по результатам саммита, в котором заявили, что они "решительно осуждают" агрессию России против Украины.