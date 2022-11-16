Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу G20

Верховна Рада України офіційно звернулася до держав "Групи Двадцяти" із закликом виключити Російську Федерацію зі складу G20.

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Ухвалення відповідного проекту постанови №8203 підтримали 310 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, 16 листопада, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Нардепи зазначаються, що російська агресії не відповідає цінностям G20. Парламентарі підкреслюють, що РФ цілеспрямовано знищує населення України, наносить невибіркові ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Рада своїм зверненням закликає засудити терористичні дії РФ, спрямовані на знищення Української держави, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчу безпеку інших держав.

В зверненні також йдеться про важливість посилення санаційного тиску на Росію, щоб зупинити війну і глобальну світову кризу, створену державою-агресором.

Цим же документом Рада звернулася до держав G20 з закликом наростити економічну, фінансову допомогу та допомогу у сфері безпеки для України.

В свою чергу президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії.

При цьому лідери країн G20 вже погодили підсумкове комюніке за результатами саміту, в якому заявили, що вони "рішуче засуджують" агресію Росії проти України.