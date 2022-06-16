США не будут добиваться от Украины территориальных уступок России, — экс-посол

Позиция Белого дома касательно украинских территорий заключается в том, что Украина сама будет определять пути достижения мира на своей территории. И, как считает бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, что это не пустые слова.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает польское издание PAP.

Пока в риторике европейских лидеров еще сохраняются тезисы о возможных территориальных уступках ради прекращения боевых действий, в США такие идеи воспринимают крайне негативно.

В тоже время, как отметил Тейлор, Вашингтон вообще не намерен как-либо влиять на Киев в плане суверенитета. При этом Белый дом заявляет, что может лишь помочь в достижении мира на всей территории Украины.

"Украина сама должна решить, на каких условиях будут проводиться переговоры и стоит ли идти на какие бы то ни было уступки, в особенности территориальные. Сейчас очевидно, что украинцы не собираются этого делать, и США это поддерживает", — подытожил Тейлор.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко отреагировал на подталкивание Украины со стороны неких стран Запада к заморозке конфликта, назвав это "самым большим ударом в спину", однако не упомянул никаких конкретных источников таких инициатив.

По словам Подоляка, Украина будет продолжать воевать по всем направлениям, а намеки на "торговлю территориями и суверенитетом" со стороны любого партнера Украины будут получать от нее "принципиальную реакцию".