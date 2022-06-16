США не вимагатимуть від України територіальних поступок Росії, — експосол

Позиція Білого дому щодо українських територій полягає у тому, що Україна сама визначатиме шляхи досягнення миру на своїй території. І, як вважає колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, це не порожні слова.

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Про це повідомляє польське видання PAP.

Поки що в риториці європейських лідерів ще зберігаються тези про можливі територіальні поступки задля припинення бойових дій, у США такі ідеї сприймають вкрай негативно.

Водночас, як зазначив Тейлор, Вашингтон взагалі не має наміру будь-яким чином впливати на Київ у плані суверенітету. При цьому Білий дім заявляє, що може лише допомогти в досягненні миру на всій території України.

"Україна сама повинна вирішити, на яких умовах будуть проводитися переговори і чи варто йти на якісь поступки, особливо територіальні. Зараз очевидно, що українці не збираються цього робити, і США це підтримує", - підсумував Тейлор.

Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк жорстко відреагував на підштовхування України з боку деяких країн Заходу до заморозки конфлікту, назвавши це "найбільшим ударом у спину", проте не згадав жодних конкретних джерел таких ініціатив.

За словами Подоляка, Україна продовжуватиме воювати за всіма напрямками, а натяки на "торгівлю територіями та суверенітетом" з боку будь-якого партнера України отримуватимуть від неї "принципову реакцію".