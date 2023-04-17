США направят $20 миллионов на расширение контроля за использованием Украиной американской финпомощи

США выделят дополнительно 20 миллионов долларов в дальнейшее повышение прозрачности прямой бюджетной поддержки, оказываемой властям Украины. Об этом говорится в сообщении Агентства США по международному развитию (USAID).

"Пока продолжается жестокое полномасштабное вторжение Путина в Украину, США по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы правительство Украины могло оказывать критически важные услуги своему народу эффективным и прозрачным образом. Объявленное финансирование еще больше укрепит надзор и подотчетность правительства Украины в управлении фондами помощи, которые помогают заложить основу для восстановления Украины", - сказано в нем.

В USAID указывают, что украинские власти полагаются на бюджетную поддержку для продолжения предоставления экстренных услуг для внутренне перемещенных лиц и поддержки государственных служащих в различных учреждениях, в том числе медучреждениях, службах быстрого реагирования и системе образования.

Речь идет о средствах, которые США через USAID в координации с американским Министерством финансов предоставляют через Всемирный банк. Эти деньги выплачивается Украине только после того, как заявленные расходы подтверждаются Всемирным банком.

Агентство отмечает также, что привлекло аудиторскую компанию Deloitte к работе с Минфином Украины и другими ее госучреждениями для рассмотрения и консультирования по протоколам использования прямой бюджетной помощи, а также для надзора и отчетности об использовании этих средств.

"С выделением дополнительных средств, объявленным сегодня, USAID расширит эти усилия путем продолжения основной работы по мониторингу, за которую отвечает Deloitte; повышения прозрачности и улучшения надзора за финансовыми переводами и выплатами властей Украины через электронные платежные системы и мониторинга конечных пользователей; а также проведения дополнительной независимой проверки третьей стороной прямых платежей в бюджет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объявление о расширении контроля за использованием Украиной американских средств было сделано после встреч администратора USAID Саманты Пауэр и министра финансов США Джанет Йеллен с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Как указывают в агентстве, в ходе них стороны подтвердили, что подотчетность и прозрачность остаются первостепенными приоритетами как для защиты денег американских налогоплательщиков, так и для обеспечения того, чтобы средства продолжали удовлетворять насущные потребности украинского народа.

Напомним при этом, что в конце января в Минфине США заявляли, что не наблюдают каких-либо признаков того, что американские средства использовались в Украине не по назначению. В то же время тогда Офис генерального инспектора USAID открыл горячую линию для приема конфиденциальной информации о коррупции и злоупотреблениях, влияющих на поддержку Украины и ее народа со стороны Вашингтона.

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