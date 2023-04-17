- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
США направят $20 миллионов на расширение контроля за использованием Украиной американской финпомощи
США выделят дополнительно 20 миллионов долларов в дальнейшее повышение прозрачности прямой бюджетной поддержки, оказываемой властям Украины. Об этом говорится в сообщении Агентства США по международному развитию (USAID).
"Пока продолжается жестокое полномасштабное вторжение Путина в Украину, США по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы правительство Украины могло оказывать критически важные услуги своему народу эффективным и прозрачным образом. Объявленное финансирование еще больше укрепит надзор и подотчетность правительства Украины в управлении фондами помощи, которые помогают заложить основу для восстановления Украины", - сказано в нем.
В USAID указывают, что украинские власти полагаются на бюджетную поддержку для продолжения предоставления экстренных услуг для внутренне перемещенных лиц и поддержки государственных служащих в различных учреждениях, в том числе медучреждениях, службах быстрого реагирования и системе образования.
Речь идет о средствах, которые США через USAID в координации с американским Министерством финансов предоставляют через Всемирный банк. Эти деньги выплачивается Украине только после того, как заявленные расходы подтверждаются Всемирным банком.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Агентство отмечает также, что привлекло аудиторскую компанию Deloitte к работе с Минфином Украины и другими ее госучреждениями для рассмотрения и консультирования по протоколам использования прямой бюджетной помощи, а также для надзора и отчетности об использовании этих средств.
"С выделением дополнительных средств, объявленным сегодня, USAID расширит эти усилия путем продолжения основной работы по мониторингу, за которую отвечает Deloitte; повышения прозрачности и улучшения надзора за финансовыми переводами и выплатами властей Украины через электронные платежные системы и мониторинга конечных пользователей; а также проведения дополнительной независимой проверки третьей стороной прямых платежей в бюджет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объявление о расширении контроля за использованием Украиной американских средств было сделано после встреч администратора USAID Саманты Пауэр и министра финансов США Джанет Йеллен с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Как указывают в агентстве, в ходе них стороны подтвердили, что подотчетность и прозрачность остаются первостепенными приоритетами как для защиты денег американских налогоплательщиков, так и для обеспечения того, чтобы средства продолжали удовлетворять насущные потребности украинского народа.
Напомним при этом, что в конце января в Минфине США заявляли, что не наблюдают каких-либо признаков того, что американские средства использовались в Украине не по назначению. В то же время тогда Офис генерального инспектора USAID открыл горячую линию для приема конфиденциальной информации о коррупции и злоупотреблениях, влияющих на поддержку Украины и ее народа со стороны Вашингтона.
Источник фото: ua.depositphotos.com