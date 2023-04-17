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США направлять $20 мільйонів на розширення контролю за використанням Україною американської фіндопомоги
США виділять додатково 20 мільйонів доларів на подальше підвищення прозорості прямої бюджетної підтримки, яка надається українській владі. Про це йдеться у повідомленні Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
"Поки триває жорстоке повномасштабне вторгнення Путіна в Україну, США, як і раніше, віддані забезпеченню того, аби уряд України міг надавати критично важливі послуги своєму народу ефективним і прозорим чином. Оголошене фінансування ще більше зміцнить нагляд та підзвітність уряду України в управлінні фондами допомоги, які допомагають закласти основу для відновлення України", - йдеться у ньому.
В USAID вказують, що українська влада покладається на бюджетну підтримку для продовження надання екстрених послуг для внутрішньо переміщених осіб та підтримки державних службовців у різних установах, зокрема медзакладах, службах швидкого реагування та системи освіти.
Йдеться про кошти, які США через USAID у координації з американським Міністерством фінансів надають через Світовий банк. Ці гроші виплачуються Україні лише після того, як заявлені витрати підтверджуються Світовим банком.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Агентство зазначає також, що залучило аудиторську компанію Deloitte до роботи з Мінфіном України та іншими її держустановами для розгляду та консультування щодо протоколів використання прямої бюджетної допомоги, а також для нагляду та звітності щодо використання цих коштів.
"З виділенням додаткових коштів, оголошеним сьогодні, USAID розширить ці зусилля шляхом продовження основної роботи з моніторингу, за яку відповідає Deloitte; підвищення прозорості та покращення нагляду за фінансовими переказами та виплатами українській владі через електронні платіжні системи та моніторингу кінцевих користувачів; а також проведення додаткової незалежної перевірки третьою стороною прямих платежів до бюджету", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оголошення про розширення контролю за використанням Україною американських коштів було зроблено після зустрічей адміністратора USAID Саманти Пауер та міністра фінансів США Джанет Йеллен із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Як зазначають в агентстві, під час них сторони підтвердили, що підзвітність та прозорість залишаються першорядними пріоритетами як для захисту грошей американських платників податків, так і для забезпечення того, щоб кошти продовжували задовольняти нагальні потреби українського народу.
Нагадаємо, що наприкінці січня в Мінфіні США заявляли, що не спостерігають будь-яких ознак того, що американські кошти використовувалися в Україні не за призначенням. У той же час тоді Офіс генерального інспектора USAID відкрив гарячу лінію для прийому конфіденційної інформації про корупцію та зловживання, що впливають на підтримку України та її народу з боку Вашингтона.
Джерело фото: ua.depositphotos.com