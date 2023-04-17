США направлять $20 мільйонів на розширення контролю за використанням Україною американської фіндопомоги

США виділять додатково 20 мільйонів доларів на подальше підвищення прозорості прямої бюджетної підтримки, яка надається українській владі. Про це йдеться у повідомленні Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Поки триває жорстоке повномасштабне вторгнення Путіна в Україну, США, як і раніше, віддані забезпеченню того, аби уряд України міг надавати критично важливі послуги своєму народу ефективним і прозорим чином. Оголошене фінансування ще більше зміцнить нагляд та підзвітність уряду України в управлінні фондами допомоги, які допомагають закласти основу для відновлення України", - йдеться у ньому.

В USAID вказують, що українська влада покладається на бюджетну підтримку для продовження надання екстрених послуг для внутрішньо переміщених осіб та підтримки державних службовців у різних установах, зокрема медзакладах, службах швидкого реагування та системи освіти.

Йдеться про кошти, які США через USAID у координації з американським Міністерством фінансів надають через Світовий банк. Ці гроші виплачуються Україні лише після того, як заявлені витрати підтверджуються Світовим банком.

Агентство зазначає також, що залучило аудиторську компанію Deloitte до роботи з Мінфіном України та іншими її держустановами для розгляду та консультування щодо протоколів використання прямої бюджетної допомоги, а також для нагляду та звітності щодо використання цих коштів.

"З виділенням додаткових коштів, оголошеним сьогодні, USAID розширить ці зусилля шляхом продовження основної роботи з моніторингу, за яку відповідає Deloitte; підвищення прозорості та покращення нагляду за фінансовими переказами та виплатами українській владі через електронні платіжні системи та моніторингу кінцевих користувачів; а також проведення додаткової незалежної перевірки третьою стороною прямих платежів до бюджету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оголошення про розширення контролю за використанням Україною американських коштів було зроблено після зустрічей адміністратора USAID Саманти Пауер та міністра фінансів США Джанет Йеллен із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Як зазначають в агентстві, під час них сторони підтвердили, що підзвітність та прозорість залишаються першорядними пріоритетами як для захисту грошей американських платників податків, так і для забезпечення того, щоб кошти продовжували задовольняти нагальні потреби українського народу.

Нагадаємо, що наприкінці січня в Мінфіні США заявляли, що не спостерігають будь-яких ознак того, що американські кошти використовувалися в Україні не за призначенням. У той же час тоді Офіс генерального інспектора USAID відкрив гарячу лінію для прийому конфіденційної інформації про корупцію та зловживання, що впливають на підтримку України та її народу з боку Вашингтона.

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