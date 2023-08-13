Суд продлил митрополиту Павлу меру пресечения

Соломенский районный суд 11 августа продлил срок действия обязанностей, предусмотренных мерой пресечения для митрополита Вышгородского и Чернобыльского Украинской православной церкви Павла (Петра Лебедя), в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца.

Как передает "Суспільне" со ссылкой на адвоката Никиту Чекмана, прокурор также потребовал возложить на священника дополнительную обязанность - запрет на посещение Киево-Печерской лавры, наместником которой как монастыря УПЦ он является, однако суд такое ходатайство стороны обвинения отклонил.

Напомним, что 1 апреля Служба безопасности Украины сообщила Павлу о подозрении по части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, отрицание вооруженной агрессии России) против Украины, глорификация ее участников).

В тот же день он был отправлен под круглосуточный домашний арест на два месяца. Впоследствии это решение подтвердил и апелляционный суд. Однако 14 июля Соломенский райсуд заменил подозреваемому меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с избранием залога в 33,3 миллиона гривен. 7 августа митрополита выпустили с возложением соответствующих обязанностей после внесения указанного залога, который, как заявили в церкви, удалось собрать благодаря пожертвованиям прихожан.

В чем обвиняют митрополита Павла

В СБУ, напомним, сообщали, что согласно выводам лингвистической экспертизы, наместник лавры в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия страны-агрессора.

В самой УПЦ уточнили, что подозрение касается высказывания относительно Православной церкви Украины, создание которой первая не признает, и Константинопольской ПЦ в видеообращении от 29 марта. В отношении же обвинений по статье 436-2 Павел заявлял, что на самом деле осуждает и будет осуждать действия России и ее президента Владимира Путина против Украины.

В свою очередь, уже 13 июля, перед усилением меры пресечения Павлу, СБУ сообщила ему о новом подозрении по тем же двум статьям. В спецслужбе указывали, что за день до оглашения ему первого подозрения клирик дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ, в котором, по ее мнению, отрицал существование Украины как суверенного государства. Кроме того, там выявили, что "фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины продолжающимся с 2014 года "гражданским конфликтом".