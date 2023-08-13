Суд продовжив митрополиту Павлу запобіжний захід

Соломʼянський районний суд 11 серпня продовжив строк дії обовʼязків, передбачених запобіжним заходом для митрополита Вишгородського і Чорнобильського Української православної церкви Павла (Петра Лебедя), в межах строку досудового розслідування, але не більше ніж на два місяці.

Як передає "Суспільне" з посиланням на адвоката Микиту Чекмана, прокурор також потребував покласти на священника додатковий обовʼязок - заборону відвідування Києво-Печерської лаври, намісником якої як монастиря УПЦ той є, однак суд таке клопотання сторони обвинувачення відхилив.

Нагадаємо, що 1 квітня Служба безпеки України повідомила Павлу про підозру за частиною 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

Того ж дня його відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Згодом це рішення підтвердив і апеляційний суд. Однак 14 липня Солом’янський райсуд замінив підозрюваному запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою із обранням застави у розмірі 33,3 мільйона гривень. 7 серпня митрополита випустили з покладенням відповідних обов'язків після внесення зазначеної застави, яку, як заявили у церкві, вдалося зібрати завдяки внескам парафіян.

В чому звинувачують митрополита Павла

В СБУ, нагадаємо, повідомляли, що згідно висновків лінгвістичної експертизи, намісник лаври у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.

В самій УПЦ уточнили, що підозра стосується висловлювання стосовно Православної церкви України, створення якої перша не визнає, і Константинопольської ПЦ у відеозверненні від 29 березня. Стосовно звинувачень за статтею 436-2 Павел заявляв, що насправді засуджує і буде засуджувати дії Росії та її президента Володимира Путіна проти України.

В свою чергу, вже 13 липня, перед посиленням запобіжного заходу Павлу, СБУ повідомила йому про нову підозру за тими ж двома статтями. У спецслужбі вказували, що за день до оголошення йому першої підозри клірик дав відеоінтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому, на її думку, заперечив існування України як суверенної держави. Крім того, там виявили, що "фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року".