Турцию и Венгрию не пригласили на "Саммит за демократию": в чем причина

Администрация президента США Джо Байдена не пригласила Турцию и Венгрию на “Саммит за демократию”, который запланирован на 28-30 марта. В мероприятии ожидают представителей около 120 государств.

Об этом пишет Foreign Policy.

Турция и Венгрия были исключены из списка приглашенных на большой саммит, который в Белом доме называют одной из своих ключевых внешнеполитических инициатив в поддержку демократии во всем мире и противодействии автократии.

Отказ от двух союзников по НАТО демонстрирует растущую обеспокоенность демократии в Турции и Венгрии, хотя Вашингтон до сих пор полагается на эти две страны в противодействии агрессии России против Украины

В то же время представители администрации Джо Байдена неформально настаивают, что неприглашение Турции и Венгрии на "Саммит за демократию" не означает оценки Вашингтоном внутриполитической ситуации в этих странах.

"Что касается как Турции, так и Венгрии, мы настроены на дальнейшее укрепление наших отношений с обеими странами. Они обе являются важными союзниками по НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес", - отметил собеседник издания.

Будущий "Саммит за демократию" запланирован на 28-30 марта. Мероприятие будет проходить с участием президента США Джо Байдена и двух десятков чиновников его администрации.

Отметим, из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.