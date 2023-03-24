Туреччину та Угорщину не запросилии на "Саміт за демократію": у чому причина

Адміністрація президента США Джо Байдена не запросила Туреччину та Угорщину на “Саміт за демократію”, який запланований на 28-30 березня. У заході очікують представників близько 120 держав.

Про це пише Foreign Policy.

Як зазначає видання, Туреччина та Угорщина були виключені зі списку запрошених на великий саміт, який у Білому домі називають однією зі своїх ключових зовнішньополітичних ініціатив у підтримці демократії в усьому світі та протидії автократії.

Відмова від двох союзників по НАТО демонструє зростаюче занепокоєння демократії в Туреччині та Угорщині, хоча Вашингтон досі покладається на ці дві країни в протидії агресії Росії проти України

Водночас представники адміністрації Джо Байдена неформально наполягають, що незапрошення Туреччини й Угорщини на "Саміт за демократію" не означає оцінки Вашингтоном внутрішньополітичної ситуації в цих країнах.

"Що стосується як Туреччини, так і Угорщини, ми налаштовані на подальше зміцнення наших відносин з обома країнами. Вони обидві є важливими союзниками по НАТО, і ми працюємо разом над багатьма питаннями, що становлять взаємний інтерес", – зазначив співрозмовник видання.

Майбутній Саміт за демократію запланований на 28-30 березня. Захід відбуватиметься за участю президента США Джо Байдена і двох десятків високопосадовців його адміністрації.

Зазначимо, через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.