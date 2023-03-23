УЕФА и ФИФА уже ведут прямые переговоры с Россией о возвращении российских команд в футбольные турниры

Российская пресса и телевидение заявляли о скором возвращении футбольных команд из России в международные и европейские турниры. Такая перспектива вполне реальна уже летом этого года. Для согласования всех моментов УЕФА и ФИФА проводят прямые переговоры с Россией в рамках специально созданной рабочей группы. Об этом сообщает Цензор.Нет.

Так, по словам заместитель генерального секретаря российского футбольного союза Дениса Рогачева "переговорный процесс идет".

"Создана рабочая группа. Идет переговорный процесс по поэтапному возвращению российского футбола в первую очередь с УЕФА и ФИФА. О каких-то деталях этого процесса я не могу говорить. Думаю, что процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футбол", – приводит слова функционера "Спорт-Экспресс".

Отдельно Рогачев акцентирует на том, что россия сохраняет свои корпоративные права в УЕФА и ФИФА, пишет Life.ru.

В марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные и сборные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. На этих санкциях настаивала Украина в лице Украинской ассоциации футбола (УАФ). Россия попыталась оспорить их в CAS, но проиграла суд. В случае возврата рф в футбольные соревнования это станет для Украины очередным спортивным поражением. Ведь Международный олимпийский комитет также намерен допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде, в то время как Международная федерация фехтования (FIE) уже одобрила возвращение россиян в соревнования под своей эгидой.