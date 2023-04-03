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Украина и Румыния впервые проведут Черноморскую конференцию по безопасности: что обсудят
Украина инициировала проведение с Румынией первой Черноморской конференции по безопасности. Мероприятие состоится 12-13 апреля в Бухаресте.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Конференцию планируют провести, чтобы найти действенный инструментарий ответа на военную агрессию России и обеспечить возможности устойчивого развития всем мирным странам Черноморско-Азовского региона.
Мероприятие состоится в рамках деятельности Международной Крымской платформы – механизма, направленного на деоккупацию Крыма, восстановление черноморской, европейской и глобальной безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В мероприятии примут участие министры иностранных дел и министры обороны, руководители международных институций, государственные чиновники и независимые эксперты, представляющие участников Международной Крымской платформы.
Они проанализируют многомерное влияние полномасштабной войны России против Украины на ситуацию по безопасности в Черноморско-Азовском регионе и мире, обсудят возможную стратегию ответа на вызовы и угрозы, а также основы будущей конфигурации системы безопасности в регионе.
В центре внимания также будут вопросы информационной войны и кибератак.
Напомним, агентство Reuters сообщало, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит военный центр в Сату-Маре в Румынии для обслуживания военной техники, передаваемой Украине в рамках военной помощи от западных государств.