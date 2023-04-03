Україна та Румунія вперше проведуть Чорноморську безпекову конференцію: що обговорять

Україна ініціювала проведення з Румунією першої Чорноморської безпекової конференції. Захід відбудеться 12—13 квітня в Бухаресті.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Як зазначається, конференцію планують провести, щоб знайти дієвий інструментарій відповіді на військову агресію Росії та забезпечити можливості сталого розвитку всім мирним країнам Чорноморсько-Азовського регіону.

Захід відбудеться в межах діяльності Міжнародної Кримської платформи - механізму, що спрямований на деокупацію Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.

У заході візьмуть участь міністри закордонних справ та міністри оборони, очільники міжнародних інституцій, державні посадовці та незалежні експерти, які представляють учасників Міжнародної Кримської платформи.

Вони проаналізують багатовимірний вплив повномасштабної війни Росії проти України на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та світі, обговорять можливу стратегію відповіді на виклики і загрози, а також основи майбутньої конфігурації системи безпеки в регіоні.

У центрі уваги також будуть питання інформаційної війни та кібератак.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що німецький оборонний концерн Rheinmetall будує військовий центр в Сату-Маре у Румунії для обслуговування військової техніки, яка передається Україні у рамках військової допомоги від західних держав.