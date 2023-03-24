МЗС ініціює санкції проти сенаторки з Румунії, яка закликала анексувати частину України

Міністерство закордонних справ України ініціює накладення санкцій на румунську позафракційну сенаторку Діану Шошоаке як на особу, яка створює загрозу національній безпеці. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

20 березня 2023 року позафракційна сенаторка Діана Шошоаке подала до румунського парламенту законопроєкт "Про зміну закону 129/1997 про ратифікацію Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією та Україною”. Таким чином парламентарка запропонувала денонсувати договір про добросусідство і співробітництво Бухареста з Києвом. Зокрема, політик запропонувала приєднати до Румунії “історичні території, які їй належали, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний".

За словами сенаторки, ця пропозиція має на меті уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні. Інша причина анексії українських земель пов’язана з тим, що Румунія надала допомогу українцям під час повномасштабної війни.

“Враховуючи конфлікт в Україні та те, що румунська держава фінансує Україну військовою технікою та зброєю через НАТО, а також те, що приблизно 3 мільйони українців пройшли через Румунію, ми просимо Україну віддати нам землі, на яких проживають наші румуни. брати”, - пояснила свою ініціативу Діана Шошоаке.

Румунська сенаторка Діана Шошоаке запропонувала анексувати українські землі. Дані: Digi24

Румунські медіа звинувачують Діану Шошоаке в антиукраїнській пропаганді і просуванні російських наративів. Румунські журналісти писали про зв’язки Шошоаке з російськими високопосадовцями. У 2022 році сенаторка публічно підтримала мапу заступника секретаря Радбезу Росії Дмитра Медведєва з планом поділу України на частини, згідно з якою деякі українські регіони мають відійти до Румунії. У березні 2022 року Шошоаке разом із ще трьома представниками парламенту зустрілася з послом Росії в Бухаресті, щоб обговорити «позицію нейтралітету Румунії» щодо вторгнення.

Згідно даних Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку повномасштабної війни до Румунії виїхало 1,7 млн українців, 1,4 млн з них повернулися,

Нагадаємо, у жовтні 2022 року офіційний Бухарест виділив $400 тис на оборону України.