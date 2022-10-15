Румунія виділила $1 млн на оборону України та Молдови

Про ухвалене рішення Румунія поінформувала генсека НАТО.

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Про це повідомляє Newsmaker.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що направив органам влади 4 країн, включаючи Молдову та Україну, листи з інформацією про виділення їм $1,4 млн у рамках ініціативи НАТО.

Зокрема Україні Румунія виділила $400 тисяч, а Молдові – $600 тисяч на зміцнення обороноздатності.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу на $400 млн.