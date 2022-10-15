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Экономика
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Румыния выделила $1 млн на оборону Украины и Молдовы

Румыния выделила $1 млн на оборону Украины и Молдовы
Фото: depositphotos

О принятом решении Румыния проинформировала генсека НАТО. 

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Об этом сообщает Newsmaker. 

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что направил органам власти 4 стран, включая Молдову и Украину, письма с информацией о выделении им $1,4 млн в рамках инициативы НАТО.

В частности, Украине Румыния выделила $400 тысяч, а Молдове – $600 тысяч на укрепление обороноспособности.

Напомним, что Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь на $ 400 млн. 