Румыния выделила $1 млн на оборону Украины и Молдовы

О принятом решении Румыния проинформировала генсека НАТО.

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Об этом сообщает Newsmaker.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что направил органам власти 4 стран, включая Молдову и Украину, письма с информацией о выделении им $1,4 млн в рамках инициативы НАТО.

В частности, Украине Румыния выделила $400 тысяч, а Молдове – $600 тысяч на укрепление обороноспособности.

Напомним, что Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь на $ 400 млн.