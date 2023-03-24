МИД инициирует санкции против сенаторки из Румынии, призывавшей аннексировать часть Украины

Министерство иностранных дел Украины инициирует наложение санкций на румынскую внефракционную сенаторку Диану Шошоаке как на лицо, создающее угрозу национальной безопасности. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

20 марта 2023 года внефракционная сенаторка Диана Шошоаке подала в румынский парламент законопроект "Об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной". Таким образом политик предложила денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом и присоединить к Румынии "исторические территории, которые ей принадлежали, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

По словам сенаторки, это предложение поможет избежать принудительной этнической ассимиляции румын в Украине. Другая причина аннексии украинских земель связана с тем, что Румыния оказала помощь украинцам во время полномасштабной войны.

“Учитывая конфликт в Украине и то, что румынское государство финансирует Украину военной техникой и оружием через НАТО, а также то, что около 3 миллионов украинцев прошли через Румынию, мы просим Украину отдать нам земли, на которых проживают наши румыны. братья”, - объяснила свою инициативу Диана Шошоаке.

Румынский сенатор Диана Шошоаке предложила аннексировать украинские земли. Данные: Digi24

Румынские медиа обвиняют Диану Шошоаке в антиукраинской пропаганде и продвижении российских нарративов. Румынские журналисты писали о связях Шошоаке с российскими чиновниками. В 2022 году сенатор публично поддержала карту заместителя секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева с планом разделения Украины на части, согласно которой некоторые украинские регионы должны отойти Румынии. В марте 2022 года Шошоаке вместе с тремя представителями парламента встретилась с послом России в Бухаресте, чтобы обсудить «позицию нейтралитета Румынии» по вторжению.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабной войны в Румынию выехало 1,7 млн украинцев, 1,4 млн из них вернулись,

Напомним, в октябре 2022 года официальный Бухарест выделил $400 тыс. на оборону Украины.