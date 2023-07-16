Уоллес и Резников использовали "виски", чтобы закодировать военную помощь: что как называли

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес до того, как между Киевом и Лондоном установили безопасную связь, использовал шифры, чтобы сообщить украинскому коллеге Алексею Резникову информацию о пакетах военной помощи.

Об этом Уоллес рассказал в интервью Sunday Times.

"Я просто выбрал виски. Например, противотанковую ракету Nlaw называл Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon — Islay. Я посылал ему сообщение: "У меня есть для вас немного виски" или "виски уже в пути". Мы просто выбрали кодовые слова", – рассказал Уоллес.

Он также решил использовать шифрование для шутки. Еще до полномасштабного вторжения министр ездил в Москву, где подарил руководителю российского Миноброны Сергею Шойгу бутылку Glenfiddich .

"Он не знал, что это значит. Шутка была над ним", - вспомнил Уоллес.

Как отметили в Sunday Times, Nlaws помогли ВСУ остановить российское наступление в первые недели и стали символом "смертоносной помощи Великобритании Украине".

Впоследствии Великобритания была одной из первых среди стран, которые решили предоставить Киеву современные танки, а именно Challenger 2. Также, несмотря на угрозы со стороны РФ, страна решила передать Украине ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном.