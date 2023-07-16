Воллес та Резніков використовували "віскі", щоб закодувати військову допомогу: що як називали

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес до того, як між Києвом і Лондоном встановили безпечний зв'язок, використовував шифри, щоб повідомити українському колезі Олексію Резнікову інформацію про пакети військової допомоги.

Про це Воллес розповів в інтерв'ю Sunday Times.

"Я просто вибрав віскі. Наприклад, протитанкову ракету Nlaw називав Glenfiddich, а протикорабельні ракети Harpoon — Islay. Я надсилав йому повідомлення: "Я маю для вас трохи віскі" або "віскі вже в дорозі". Ми просто вибрали кодові слова", – розповів Воллес.

Він також вирішив використати шифрування для жарту. Ще до повномасштабного вторгнення міністр їздив до Москви, де подарував очільнику російського Міноброни Сергію Шойгу пляшку Glenfiddich.

"Він не знав, що це означає. Жарт був над ним", — згадав Воллес.

Як зауважили в Sunday Times, Nlaws допомогли ЗСУ зупинити російський наступ в перші тижні і стали символом "смертоносної допомоги Великої Британії Україні".

Згодом також Великобританія була першою серед країн, які вирішили надати Києву сучасні танки, а саме Challenger 2. Також Лондон, незважаючи на погрози зі сторони РФ, вирішив передати Україні ракети Storm Shadow та боєприпаси зі збідненим ураном.