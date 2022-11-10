Уход из Херсона разрушит планы России, – разведка Британии

Потеря западного берега реки Днепр близ Херсона, вероятно, помешает России достичь своего стратегического плана проложить сухопутный коридор в Одессу.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве, комментируя решение РФ вывести войска с западного берега Днепра в Херсонской области, подчеркивают, что способность России поддерживать там свои силы оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам поставок.

"При отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск", - отмечают в разведке.

Там считают, что потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный коридор, ведущий в Одессу.

"Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра. По всей вероятности, уход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы", - подчеркивают в разведке.

Отметим, как считают аналитики Института изучения войны (ISW), уход россиян с западного берега Днепра в Херсонской области вряд ли является ловушкой, которая должна заманить украинские войска в бой вблизи Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники.

Напомним, что 9 ноября руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

Отметим, президент Владимир Зеленский призывает к сдержанности по поводу последних новостей на фронте, указывая, что российская армия ниоткуда не идет без сопротивления, поэтому продвижение украинских войск должно быть осторожным и медленным.