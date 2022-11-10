Відхід з Херсона зруйнує плани Росії, – розвідка Британії

Втрата західного берега річки Дніпро поблизу Херсона, ймовірно, завадить Росії досягти свого стратегічного плану прокласти сухопутний коридор до Одеси.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві, коментуючи рішення РФ вивести війська із західного берега Дніпра в Херсонській області, підкреслюють, що здатність Росії підтримувати там свої сили виявилася під загрозою через українські удари по російських маршрутах постачання.

"Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських військ", - зазначають у розвідці.

Там вважають, що втрата західного берега Херсона, швидше за все, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний міст, який веде до Одеси.

"Через обмежену кількість пунктів переходу російські сили будуть уразливі при форсуванні Дніпра. Цілком ймовірно, що відхід здійснюватиметься протягом кількох днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриває сили, що відходять", - підкреслюють у розвідці.

Зазначимо, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), відхід росіян із західного берега Дніпра на Херсонщині навряд чи є пасткою, яка має заманити українські війська у бій поблизу Херсону, як припускають деякі українські та західні джерела.

Нагадаємо, що 9 листопада керівництво Міністерства оборони Росії анонсувало виведення окупаційних сил з правобережної частини Херсонської області, зокрема з обласного центру.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський закликає до стриманості з приводу останніх новин на фронті, вказуючи, що російська армія нізвідки не йде без спротиву, тому просування українських військ має бути обережним і повільним.