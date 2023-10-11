В ГУР рассказали, какие объекты в РФ являются важнейшими целями для атаки

Специальные операции, которые в последнее время проводит Главное управление разведки, направлены прежде всего на то, чтобы влиять на российский военно-промышленный комплекс путем поражения критически важных и уникальных в своем роде предприятий.

Об этом рассказал представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде".

По его словам, все атаки направлены на критические объекты военно-промышленного комплекса врага, чтобы снизить скорость производства оружия.

"Некоторые производства своего рода уникальны. Если, например, поразить объект, где производится определенная комплектующая и эта комплектующая может быть изготовлена только на этом предприятии, это позволяет снизить скорость производства вооружения, или вообще прекратить его изготовление", - сказал он.

Он добавил, что у ГУР есть собственная методика определения наиболее критических объектов российского ВПК. При этом разведчики могут выводить их из строя не только ударами беспилотников, но и другими методами. Это все делается для того чтобы отсрочить изготовление оружия в РФ.

К примеру, 1 октября ударные дроны атаковали российский Смоленский авиазавод, где производили ракеты Х-59 – три из четырех дронов попали в цель. В результате удара был нарушен процесс по производству ракет разных модификаций.

Именно эти ракеты россиян чаще всего используются для атаки на военные и гражданские объекты в Украине.

Утром 24 сентября украинский беспилотник ударил в здание ФСБ, расположенное в центре города Курск в России, позже произошла еще одна атака, беспилотник влетел в нефтеперерабатывающий завод в городе.