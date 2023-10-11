У ГУР розповіли, які об’єкти в РФ є найважливішими цілями для атаки

Спеціальні операції, які протягом останнього часу проводить Головне управління розвідки, спрямовані передусім на те, щоб впливати на російський військово-промисловий комплекс шляхом ураження критично важливих та унікальних у своєму роді підприємств.

Про це розповів представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, всі атаки спрямовані на критичні об’єкти військово-промислового комплексу ворога, щоб зменшити швидкість виробництва зброї.

"Деякі виробництва свого роду є унікальними. Якщо, наприклад, уразити об’єкт, де виготовляється певна комплектуюча і ця комплектуюча може бути виготовлена тільки на цьому підприємстві, це дозволяє зменшити швидкість виробництва озброєння, або взагалі припинити його виготовлення", - сказав він

Він додав, що у ГУР є власна методика визначення найбільш критичних об'єктів російського ВПК. При цьому, розвідники можуть виводити їх з ладу не лише ударами безпілотників, але й іншими методами. Це все робиться для того, щоб відтермінувати виготовлення зброї у РФ.

До прикладу, 1 жовтня ударні дрони атакували російський Смоленський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – три з чотирьох дронів влучили в ціль. Внаслідок удару було порушено процес з виробництва ракет різних модифікацій.

Саме ці ракети росіян найчастіше використовують для атаки на військові та цивільні об’єкти в Україні.

Уранці 24 вересня український безпілотник вдарив у будівлю ФСБ, розташовану в центрі міста Курськ в Росії, Пізніше сталася ще одна атака, безпілотник влетів у нафтопереробний завод у місті.