В Курске дроны атаковали здание ФСБ и нефтеперерабатывающий завод

Утром 24 сентября украинский беспилотник ударил в здание ФСБ, расположенное в центре города Курск в России, позже произошла еще одна атака, беспилотник влетел в нефтеперерабатывающий завод в городе.

По данным источника "Украинской правды", эту операцию проделала украинская военная разведка. Пока нет точной информации о масштабах разрушения или потенциальных жертв, но собеседник УП подчеркнул, что беспилотник прямо попал в здание ФСБ.

Губернатор Курской области Российской Федерации, Роман Старовойт отметил, что в результате этого нападения пострадала крыша здания ФСБ.

Он добавил, что был обстрелян Глушковский район. В селе Елизаветовцы насчитали 6 прилетов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия.

Также 5 прилетов зафиксировано в поселке Теткино, пострадавших и повреждений, по его информации, нет.

Позже российские паблики сообщили, что в Курске был еще один взрыв в результате атаки БПЛА, возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном у аэродрома.

Информация пока не получила официального подтверждения. Хотя публикуются кадры возникшего пожара. В общем, в городе было слышно 5 "хлопков".

В результате обстрелов в Курске началась паника, и мэр города Игорь Куцак принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города.

Война возвращается на территорию России

Отметим, 7 сентября у российском Ростове-на-Дону у штаба Южного военного округа прогремел взрыв, после которого начался пожар, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО.

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.

Ночью 30 июля в Москве также звучали взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.

Зеленский после этого назвал естественным процессом то, что постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".

В общем, Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессорки Владимира Путина.